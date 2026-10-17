Ракетні удари по місту 16 жовтня: вже 15 постраждалих, були пожежі (фото)

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків ввечері 16 жовтня зросла до 15.

“Увечері 16 жовтня ворог завдав ракетних ударів по місту. Одне з влучань зафіксовано в складську будівлю у Немишлянському районі. Виникла пожежа площею 100 кв. м. Пошкоджено розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки та інші об’єкти”, – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Загалом виникли чотири пожежі, рятувальники їх загасили.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, після 21:30 16 жовтня в Харкові пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт “бандеролей”. Удари зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах. Було відомо про дев’ять постраждалих, у них – гостра реакція на стрес.