Зафіксовано пуски ворожих ракет – начальник Харківського гарнізону

10 лютого в Україні – висока небезпека ворожої ракетної атаки. Перші пуски ракет уже відбулися, час підльоту – близько 9:10.

“Літаки Ту-95МС, які о четвертій ранку вилетіли з пункту своєї дислокації, вже вранці вийдуть у район бойового застосування. А саме: район Волгодонська – 07:05, район Каспійського моря – 07:30-07:50. Тож можливі пуски ворожих ракет територією України. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну тривогу і будьте дуже уважні”, – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

А пізніше додав: “Зафіксовано пуски ракет із території Каспію. Час підльоту близько 9:10”.

Цю інформацію підтвердив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

“У повітрі знаходиться ворожа авіація, у морі кораблі-носії ракет “Калібр”. Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття”, – написав Марченко.

Не ігнорувати сьогодні повітряну тривогу радять також речник Одеської ОВА Сергій Братчук та голова Київської МВА Сергій Попко.

“Вночі ворог запустив на територію України групу БПЛА «Shahed». Головною метою баражуючих боєприпасів була розвідка розташування сил українських ППО та ураження енергетичних об’єктів. Після «Shahed» рашисти випустили десятки ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру. На жаль, є влучання. На цей час ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття”, – попередив Попко.

За інформацією Братчука, також у морі знаходяться ворожі ракетоносії.

У Харкові повітряна тривога пролунала о 8.28.