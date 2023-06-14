Live
  • Середа 14.06.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.47
    • 🟢

Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)

Події 07:08   14.06.2023
Оксана Горун
Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео) Фото: телеграм Сергія Братчука

Генштаб ЗСУ повідомив про атаку ракетами та “Шахедами” вночі. За даними Одеської ОВА, в Одесі після “прильотів” суттєві руйнування. Є поранені та загиблі.

“Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Наразі відомо про трагічні наслідки нічної атаки в Одесі.

“За уточненими даними, рф спрямувала чотири “Калібри” з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Шестеро людей отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж російська армія спричинила руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м. Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди“, – повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Читайте також:  Ворог знову почав обстрілювати Харківщину, не ігноруйте тривогу — поліція

Наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня 2023
Фото: телеграм Сергія Братчука
Наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня 2023 3
Фото: телеграм Сергія Братчука
Наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня 2023 4
Фото: телеграм Сергія Братчука
Наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня 2023 5
Фото: телеграм Сергія Братчука
Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)
У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)
14.06.2023
Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
14.06.2023
“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими
“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими
13.06.2023
Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)
Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)
14.06.2023
Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
13.06.2023
Нічна атака: під ударом були три регіони, у тому числі Харківщина – дані ЗСУ
Нічна атака: під ударом були три регіони, у тому числі Харківщина – дані ЗСУ
10.06.2023

Новини за темою:

07:24
Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
07:08
Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)
20:25
Підрив Каховської ГЕС: у морі біля Одеси виявили небезпечні інфекції
19:02
Генштаб: про атаку Харківщини дронами Shahed і авіаудар по Куп’янському району
15:00
«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 07:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про атаку ракетами та “Шахедами” вночі. За даними Одеської ОВА, в Одесі після “прильотів” суттєві руйнування. Є поранені та загиблі".