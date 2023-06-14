Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)

Генштаб ЗСУ повідомив про атаку ракетами та “Шахедами” вночі. За даними Одеської ОВА, в Одесі після “прильотів” суттєві руйнування. Є поранені та загиблі.

“Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Наразі відомо про трагічні наслідки нічної атаки в Одесі.

“За уточненими даними, рф спрямувала чотири “Калібри” з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Шестеро людей отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж російська армія спричинила руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м. Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди“, – повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.