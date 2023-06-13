Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину, не ігноруйте тривогу – поліція

Після оголошення повітряної тривоги увечері 13 червня поліція повідомила, що російські військові обстрілюють Харківську область.

“Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, що повітряну тривогу було оголошено на Харківщині о 22:28.