Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину, не ігноруйте тривогу – поліція
Після оголошення повітряної тривоги увечері 13 червня поліція повідомила, що російські військові обстрілюють Харківську область.
“Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, що повітряну тривогу було оголошено на Харківщині о 22:28.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 23:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після оголошення повітряної тривоги увечері 13 червня поліція повідомила, що російські військові обстрілюють Харківську область.".