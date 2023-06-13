Враг снова принялся обстреливать Харьковщину, не игнорируйте тревогу — полиция

После объявления воздушной тревоги вечером 13 июня полиция сообщила, что российские военные обстреливают Харьковскую область.

«Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 22:28.