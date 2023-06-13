Генштаб: об атаке Харьковщины дронами Shahed и авиаударе по Купянскому району

В течение суток армия РФ атаковала Харьковскую область дронами Shahed, нанесла авиаудар в районе села Крахмальное Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 20 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

«Оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и жилым домам в Кривом Роге. ПВО уничтожила 11 крылатых ракет и один ударный дрон», — пишет Генштаб.

На Харьковщине на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка, а на Купянском направлении — Каменку, Тополи, Новомлинск, Двуречную, Западное, Купянск, Кисловку и Берестовое.