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Генштаб: об атаке Харьковщины дронами Shahed и авиаударе по Купянскому району

Происшествия 19:02   13.06.2023
Елена Нагорная
Генштаб: об атаке Харьковщины дронами Shahed и авиаударе по Купянскому району Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток армия РФ атаковала Харьковскую область дронами Shahed, нанесла авиаудар в районе села Крахмальное Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 20 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

«Оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и жилым домам в Кривом Роге. ПВО уничтожила 11 крылатых ракет и один ударный дрон», — пишет Генштаб.

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На Харьковщине на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка, а на Купянском направлении — Каменку, Тополи, Новомлинск, Двуречную, Западное, Купянск, Кисловку и Берестовое.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 19:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ атаковала Харьковскую область дронами Shahed, нанесла авиаудар в районе села Крахмальное Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 20 населенных пунктов региона.".