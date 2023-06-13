Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Харькове поврежден фасад здания, был пожар. Также враг «денацифицировал» припаркованный автомобиль.
«Прошлой ночью враг нанес удар по г. Харькову дронами «Shahed». Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Ранее в ГСЧС сообщили о трех пожарах из-за ночных «прилетов» в Харькове.
По информации Синегубова, также в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.
«В результате удара по пгт Шевченково Купянского района из РСЗО «Торнадо» повреждено по меньшей мере девять жилых домов, газопровод и здание магазина. С ранениями госпитализированы 33-летний мужчина и женщина 44 года. В с. Ольховатка Купянского района ранение получил 40-летний гражданский мужчина. В с. Ивашки Богодуховского района обстрелом повреждено здание элеватора», — перечислил Синегубов.
Читайте также: В Кривом Роге — трое погибших и десятки раненых: горит 5-этажка (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Харькове поврежден фасад здания, был пожар. Также враг «денацифицировал» припаркованный автомобиль".