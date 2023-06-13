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Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)

Происшествия 08:41   13.06.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Харькове поврежден фасад здания, был пожар. Также враг «денацифицировал» припаркованный автомобиль.

«Прошлой ночью враг нанес удар по г. Харькову дронами «Shahed». Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Ранее в ГСЧС сообщили о трех пожарах из-за ночных «прилетов» в Харькове.

По информации Синегубова, также в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

«В результате удара по пгт Шевченково Купянского района из РСЗО «Торнадо» повреждено по меньшей мере девять жилых домов, газопровод и здание магазина. С ранениями госпитализированы 33-летний мужчина и женщина 44 года. В с. Ольховатка Купянского района ранение получил 40-летний гражданский мужчина. В с. Ивашки Богодуховского района обстрелом повреждено здание элеватора», — перечислил Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Харькове поврежден фасад здания, был пожар. Также враг «денацифицировал» припаркованный автомобиль".