Синєгубов повідомив подробиці удару “Шахедами” по Харкову (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в Харкові пошкоджено фасад будівлі, була пожежа. Також ворог “денацифікував” припаркований автомобіль.

“Минулої ночі ворог завдав удару по м. Харків дронами “Shahed”. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше в ДСНС повідомили про три пожежі через нічні “прильоти” у Харкові.

За інформацією Синєгубова, також протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

“Внаслідок удару по смт Шевченкове Куп’янського району з РСЗВ “Торнадо” пошкоджено щонайменше дев’ять житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років. У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора“, – перерахував Синєгубов.