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Синєгубов повідомив подробиці удару “Шахедами” по Харкову (фото)

Події 08:41   13.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив подробиці удару “Шахедами” по Харкову (фото) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в Харкові пошкоджено фасад будівлі, була пожежа. Також ворог “денацифікував” припаркований автомобіль.

“Минулої ночі ворог завдав удару по м. Харків дронами “Shahed”. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих”, – написав Синєгубов  у телеграмі.

Раніше в ДСНС повідомили про три пожежі через нічні “прильоти” у Харкові.

За інформацією Синєгубова, також протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок удару по смт Шевченкове Куп’янського району з РСЗВ “Торнадо” пошкоджено щонайменше дев’ять житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років. У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора“, – перерахував Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 08:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в Харкові пошкоджено фасад будівлі, була пожежа. Також ворог “денацифікував” припаркований автомобіль".