У Кривому Розі – 3 загиблих та десятки поранених: горить 5-поверхівка (фото)

Найтрагічніші наслідки від нічної ракетної атаки РФ – у Кривому Розі. Крилаті ракети вдарили по кількох локаціях у місті. З ночі горить багатоповерхівка, людей шукають під завалами.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що три крилаті ракети, що летіли на Кривий Ріг, збила ППО. Однак у місті є “прильоти” по цивільних об’єктах.

“Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранено, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його приборкують рятувальники”, – написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відео з місця трагедії опублікував у телеграмі Президент України Володимир Зеленський.

“Рятувальна операція у Кривому Розі триває”, – підписав він.

За інформацією Сергія Лисака, ще троє постраждалих – на приватному підприємстві. Там під завалами можуть залишатися люди. На місці проводять рятувальну операцію. Також у цій локації розбито шість легкових машин.

“Ще чотири травмовані – на іншій локації. Там горіли будівля й авто. Пожежа вже була загашена. Розбито й автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Полум’я вже заспокоїли. Зруйновано господарську споруду. Також пошкодження є в рятувальному підрозділі”, – повідомив Лисак.