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У Кривому Розі – 3 загиблих та десятки поранених: горить 5-поверхівка (фото)

Події 07:49   13.06.2023
Оксана Горун
У Кривому Розі – 3 загиблих та десятки поранених: горить 5-поверхівка (фото)

Найтрагічніші наслідки від нічної ракетної атаки РФ – у Кривому Розі. Крилаті ракети вдарили по кількох локаціях у місті. З ночі горить багатоповерхівка, людей шукають під завалами.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що три крилаті ракети, що летіли на Кривий Ріг, збила ППО. Однак у місті є “прильоти” по цивільних об’єктах.

“Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранено, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його приборкують рятувальники”, – написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ракетний удар по Кривому Розі вночі 13 червня 2

Відео з місця трагедії опублікував у телеграмі Президент України Володимир Зеленський.

“Рятувальна операція у Кривому Розі триває”, – підписав він.

За інформацією Сергія Лисака, ще троє постраждалих – на приватному підприємстві. Там під завалами можуть залишатися люди. На місці проводять рятувальну операцію. Також у цій локації розбито шість легкових машин.

Ракетний удар по Кривому Розі вночі 13 червня 4

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“Ще чотири травмовані – на іншій локації. Там горіли будівля й авто. Пожежа вже була загашена. Розбито й автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Полум’я вже заспокоїли. Зруйновано господарську споруду. Також пошкодження є в рятувальному підрозділі”, – повідомив Лисак.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 07:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найтрагічніші наслідки від нічної ракетної атаки РФ – у Кривому Розі. Крилаті ракети вдарили по кількох локаціях у місті. З ночі горить багатоповерхівка, людей шукають під завалами".