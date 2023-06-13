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Терехов заявив, що вночі Харків атакували “Шахедами”

Події 07:33   13.06.2023
Оксана Горун
Терехов заявив, що вночі Харків атакували “Шахедами”

Харків був під ударом під час нічної атаки. “Прильоти” зафіксували у двох районах. 

Ворог здійснив атаку БПЛА “Шахед” на об’єкти цивільної інфраструктури Харкова. Попередньо в одному випадку постраждало постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа“, – написав Терехов у телеграмі.

На місцях “прильотів” уночі працювали всі служби. Інформації про постраждалих наразі не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 07:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків був під ударом під час нічної атаки. “Прильоти” зафіксували у двох районах".