Терехов заявив, що вночі Харків атакували “Шахедами”
Харків був під ударом під час нічної атаки. “Прильоти” зафіксували у двох районах.
“Ворог здійснив атаку БПЛА “Шахед” на об’єкти цивільної інфраструктури Харкова. Попередньо в одному випадку постраждало постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа“, – написав Терехов у телеграмі.
На місцях “прильотів” уночі працювали всі служби. Інформації про постраждалих наразі не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків був під ударом під час нічної атаки. “Прильоти” зафіксували у двох районах".