Терехов заявив, що вночі Харків атакували “Шахедами”

Харків був під ударом під час нічної атаки. “Прильоти” зафіксували у двох районах.

“Ворог здійснив атаку БПЛА “Шахед” на об’єкти цивільної інфраструктури Харкова. Попередньо в одному випадку постраждало постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа“, – написав Терехов у телеграмі.

На місцях “прильотів” уночі працювали всі служби. Інформації про постраждалих наразі не було.