Терехов заявил, что ночью Харьков атаковали «Шахедами»

Харьков был под ударом во время ночной атаки. «Прилеты» зафиксировали в двух районах.

«Враг совершил атаку БПЛА «Шахед» на объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Предварительно в одном случае пострадало пострадавшее коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае — складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар», — написал Терехов в telegram.

На местах «прилетов» ночью работали все службы. Информации о пострадавших пока не было.