Терехов заявил, что ночью Харьков атаковали «Шахедами»
Харьков был под ударом во время ночной атаки. «Прилеты» зафиксировали в двух районах.
«Враг совершил атаку БПЛА «Шахед» на объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Предварительно в одном случае пострадало пострадавшее коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае — складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар», — написал Терехов в telegram.
На местах «прилетов» ночью работали все службы. Информации о пострадавших пока не было.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков был под ударом во время ночной атаки. «Прилеты» зафиксировали в двух районах".