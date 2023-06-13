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Терехов заявил, что ночью Харьков атаковали «Шахедами»

Происшествия 07:33   13.06.2023
Оксана Горун
Терехов заявил, что ночью Харьков атаковали «Шахедами»

Харьков был под ударом во время ночной атаки. «Прилеты» зафиксировали в двух районах. 

«Враг совершил атаку БПЛА «Шахед» на объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Предварительно в одном случае пострадало пострадавшее коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае — складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар», — написал Терехов в telegram.

На местах «прилетов» ночью работали все службы. Информации о пострадавших пока не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 07:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков был под ударом во время ночной атаки. «Прилеты» зафиксировали в двух районах".