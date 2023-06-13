Ночная атака: ракеты ударили в жилую пятиэтажку, есть раненые и погибшие

Дальняя авиация армии РФ ночью выпустила по Украине крылатые ракеты. Уже известно о нескольких «прилетах» в Кривом Роге, там удар пришелся по многоэтажному дому, спасатели разбирают завалы. Над Киевом все ракеты сбили.

«Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар четырьмя «Шахедами», один – уничтожен нашими защитниками. Кривой Рог. Есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Подробности о ситуации в Кривом Роге привело местное руководство.

«Высокоточные» чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание, — написал утром начальник Криворожской ГВА Алексендр Вилкул. — Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно люди под завалами».

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что есть не только раненые, но и погибшие.

Также об атаке сообщило руководство Киевской ГВА.

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«Противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала», — сообщил глава КМВА Сергей Попко.

В данный момент в Украине вновь объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о повторных пусках ракет вражеской стратегической авиацией.