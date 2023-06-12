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Полиция призвала жителей Харьковщины не игнорировать тревогу

Общество 22:55   12.06.2023
Елена Нагорная
Полиция призвала жителей Харьковщины не игнорировать тревогу

Полиция Харьковщины призывает не игнорировать воздушную тревогу.

«Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут в Telegram-канале ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 22:09. Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщил об активности бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в районе вражеского аэродрома «Оленья» и вероятности пусков ракет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 22:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины призывает не игнорировать воздушную тревогу.".