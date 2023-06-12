«Есть вероятность пусков ракет», — начальник Харьковского гарнизона
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призывает не игнорировать воздушную тревогу.
«В районе вражеского аэродрома «Оленья» зафиксирована активность бомбардировщиков-ракетоносцев, а именно Ту-95. Есть вероятность пусков ракет», — написал Мельник в Telegram.
Отметим, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 22:09.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 22:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призывает не игнорировать воздушную тревогу.".