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«Есть вероятность пусков ракет», — начальник Харьковского гарнизона

Общество 22:11   12.06.2023
Елена Нагорная
«Есть вероятность пусков ракет», — начальник Харьковского гарнизона

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призывает не игнорировать воздушную тревогу.

«В районе вражеского аэродрома «Оленья» зафиксирована активность бомбардировщиков-ракетоносцев, а именно Ту-95. Есть вероятность пусков ракет», — написал Мельник в Telegram.

Отметим, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 22:09.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 22:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призывает не игнорировать воздушную тревогу.".