«Есть вероятность пусков ракет», — начальник Харьковского гарнизона

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призывает не игнорировать воздушную тревогу.

«В районе вражеского аэродрома «Оленья» зафиксирована активность бомбардировщиков-ракетоносцев, а именно Ту-95. Есть вероятность пусков ракет», — написал Мельник в Telegram.

Отметим, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 22:09.