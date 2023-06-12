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Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:29   12.06.2023
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ нанесла удары двумя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по жилым домам на Харьковщине, обстреляла поселок Шевченково, нанесла авиаудары в районах сел Меловое и Кисловка Купянского района, а также била из минометов и артиллерии по 14 населенным пунктам региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, в результате обстрела поселка Шевченково уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

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На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище и Бударки, а на Купянском — Двуречную, Масютовку, Лиман Первый, Кисловку, Табаевку и Берестовое.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 19:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла удары двумя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по жилым домам на Харьковщине, обстреляла поселок Шевченково, нанесла авиаудары в районах сел Меловое и Кисловка Купянского района, а также била из минометов и артиллерии по 14 населенным пунктам региона.".