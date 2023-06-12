Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ нанесла удары двумя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по жилым домам на Харьковщине, обстреляла поселок Шевченково, нанесла авиаудары в районах сел Меловое и Кисловка Купянского района, а также била из минометов и артиллерии по 14 населенным пунктам региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, в результате обстрела поселка Шевченково уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище и Бударки, а на Купянском — Двуречную, Масютовку, Лиман Первый, Кисловку, Табаевку и Берестовое.