Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб
В течение суток армия РФ нанесла удары двумя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по жилым домам на Харьковщине, обстреляла поселок Шевченково, нанесла авиаудары в районах сел Меловое и Кисловка Купянского района, а также била из минометов и артиллерии по 14 населенным пунктам региона.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Так, в результате обстрела поселка Шевченково уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.
Читайте также: РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище и Бударки, а на Купянском — Двуречную, Масютовку, Лиман Первый, Кисловку, Табаевку и Берестовое.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла удары двумя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по жилым домам на Харьковщине, обстреляла поселок Шевченково, нанесла авиаудары в районах сел Меловое и Кисловка Купянского района, а также била из минометов и артиллерии по 14 населенным пунктам региона.".