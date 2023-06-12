Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила около 5:30 утра по Шевченково в Купянском районе, а также обстреляла Ольховатку — в Богодуховском.

«Сегодня утром в результате обстрела с. Ольховатка Богодуховского получил ранение 40-летний мужчина. Около 5:30 утра россияне нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по пгт Шевченково Купянского района, поврежден объект гражданской промышленности и жилой дом. Ранился 33-летний гражданский мужчина», — написал Синегубов в telegram.

Ночью враг также ударил по селу Хорошево в Харьковском районе. Звук взрыва слышали в Харькове.

«Разрушен двухэтажный жилой дом, еще один двухэтажный дом поврежден, произошел пожар. К счастью, в домах никто не проживал, без пострадавших», — дополнил Синегубов.

За минувшие сутки под обстрелами также оказались Волчанск, Липцы и Циркуны. По Циркунам били из «Урагана». Подробности ранее сообщала ГСЧС.