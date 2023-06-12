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Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых

Происшествия 08:44   12.06.2023
Оксана Горун
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила около 5:30 утра по Шевченково в Купянском районе, а также обстреляла Ольховатку — в Богодуховском.

«Сегодня утром в результате обстрела с. Ольховатка Богодуховского получил ранение 40-летний мужчина. Около 5:30 утра россияне нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по пгт Шевченково Купянского района, поврежден объект гражданской промышленности и жилой дом. Ранился 33-летний гражданский мужчина», — написал Синегубов в telegram.

Ночью враг также ударил по селу Хорошево в Харьковском районе. Звук взрыва слышали в Харькове.

«Разрушен двухэтажный жилой дом, еще один двухэтажный дом поврежден, произошел пожар. К счастью, в домах никто не проживал, без пострадавших», — дополнил Синегубов.

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    • За минувшие сутки под обстрелами также оказались Волчанск, Липцы и Циркуны. По Циркунам били из «Урагана». Подробности ранее сообщала ГСЧС.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 08:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила около 5:30 утра по Шевченково в Купянском районе, а также обстреляла Ольховатку — в Богодуховском".