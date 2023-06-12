Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила около 5:30 утра по Шевченково в Купянском районе, а также обстреляла Ольховатку — в Богодуховском.
«Сегодня утром в результате обстрела с. Ольховатка Богодуховского получил ранение 40-летний мужчина. Около 5:30 утра россияне нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по пгт Шевченково Купянского района, поврежден объект гражданской промышленности и жилой дом. Ранился 33-летний гражданский мужчина», — написал Синегубов в telegram.
Ночью враг также ударил по селу Хорошево в Харьковском районе. Звук взрыва слышали в Харькове.
«Разрушен двухэтажный жилой дом, еще один двухэтажный дом поврежден, произошел пожар. К счастью, в домах никто не проживал, без пострадавших», — дополнил Синегубов.
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За минувшие сутки под обстрелами также оказались Волчанск, Липцы и Циркуны. По Циркунам били из «Урагана». Подробности ранее сообщала ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила около 5:30 утра по Шевченково в Купянском районе, а также обстреляла Ольховатку — в Богодуховском".