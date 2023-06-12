Обстрелы Харьковщины: били из «Урагана», за сутки — два пожара — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины сообщили о пожарах из-за вражеских обстрелов в Волчанске и Хорошево. По Циркунам враг ударил из РСЗО.

«В течение суток спасатели Харьковщины тушили два пожара, вызванных ударами оккупационных войск рф по населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов. В Волчанске россияне попали в промышленный объект. Там возник пожар на площади 250 кв. м. А в поселке Хорошево Харьковского района был обстрелян дачный кооператив. На его территории возник пожар в двухэтажном жилом доме на площади 40 кв. м. Также повреждения получили несколько соседних дачных домов и хозяйственных построек», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также за сутки спасатели дважды выезжали на места «прилетов». В Липцах повреждены окна в одном из частных домовладений и линия электропередач.

«По селу Циркуны Циркуновской громады стреляли РСЗВ «Ураган». Повреждены 10 частных домовладений и три частных автомобиля», — уточнили в ГСЧС.