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Украинские силы добились успехов в Запорожской и Донецкой областях — ISW

Мир 07:41   12.06.2023
Оксана Горун
Украинские силы добились успехов в Запорожской и Донецкой областях — ISW Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил об освобождении нескольких населенных пунктов, продвижении украинских войск на юге и флангах Бахмута, а также — попытках российской пропаганды преуменьшать успехи Сил обороны.

«Украинские силы провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и 10 и 11 июня овладели территорией», — сообщил в актуальной сводке Институт изучения войны.

Так, наступательные операции проходят на северном и южном флангах Бахмута. Успехи в этой зоне подтверждают и кадры с геолокацией. Также позитивное движение происходит южнее — в районе Великой Новоселки.

«Геолокационные кадры и российские источники показали, что украинские силы освободили несколько населенных пунктов в ходе продолжающихся наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки в западной части Донецкой области», — отметили в ISW.

Донецкая область на карте ISW
Иллюстрация: карта ISW

Также украинское контрнаступление продолжается в Запорожской области. Его подтверждают как российские, так уже и украинские официальные источники.

«Украинские силы визуально подтвердили наступление в западной части Донецкой области и западной части Запорожской области, что российские источники подтвердили, но попытались преуменьшить. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись на 300–1500 метров на юге Украины. Маляр и другие украинские и российские источники сообщили, что в период с 10 по 11 июня украинские силы добились успехов южнее Великой Новоселки, в том числе освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку», — перечислили аналитики.

По информации Института изучения войны, успехи у Сил обороны есть в районе Орехова Запорожской области.

Специалисты ISW отметили, что российские источники всячески пытаются преуменьшать значение происходящего, заявляя о том, что бои идут в «серой зоне», оспариваемых районах и так далее.

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«Российские источники, вероятно, называют территориальное продвижение Украины через российскую оборону захватом «серых зон», чтобы преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинскими войсками оборонительных рубежей. Украинские силы освободили несколько населенных пунктов, но говорить об украинском «прорыве» пока преждевременно», — тем не менее отметили аналитики.

При этом россияне уже были вынуждены перекидывать к активным участкам фронта резервы с Херсонского направления. В ISW отметили, что именно необходимостью «сократить оборонительные рубежи» на Херсонщине можно объяснить подрыв россиянами Каховской ГЭС. При этом, по мнению аналитиков, если ВСУ все-таки решатся и смогут форсировать Днепр, защищать оккупированную территорию оставшимися силами захватчикам будет крайне сложно.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил об освобождении нескольких населенных пунктов, продвижении украинских войск на юге и флангах Бахмута, а также — попытках российской пропаганды преуменьшать успехи Сил обороны".