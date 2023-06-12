Українські сили досягли успіхів у Запорізькій та Донецькій областях – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про звільнення кількох населених пунктів, просування українських військ на півдні та флангах Бахмута, а також – спроби російської пропаганди применшувати успіхи Сил оборони.

“Українські сили провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і 10 та 11 червня здобули територіальні завоювання”, – повідомив в актуальному зведенні Інститут вивчення війни.

Так, наступальні операції відбуваються на північному та південному флангах Бахмута. Успіхи у цій зоні підтверджують і кадри із геолокацією. Також позитивний рух відбувається південніше – в районі Великої Новосілки.

“Геолокаційні кадри та російські джерела показали, що українські сили звільнили кілька населених пунктів під час продовження наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на заході Донецької області”, – зазначили в ISW.

Також український контрнаступ триває у Запорізькій області. Його підтверджують як російські, так і українські офіційні джерела.

“Українські війська здійснили візуально підтверджені наступи в західній частині Донецької та Запорізької областей, які російські джерела підтвердили, але намагалися применшити. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на півдні України українські війська просунулися на від 300 до 1500 метрів. Маляр та інші українські та російські джерела повідомляли, що українські війська здобули успіхи на південь від Великої Новосілки між 10 і 11 червня, зокрема звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку”, — перерахували аналітики.

За інформацією Інституту вивчення війни, успіхи у Сил оборони є в районі Оріхова Запорізької області.

Фахівці ISW зазначили, що російські джерела всіляко намагаються применшувати значення того, що відбувається, заявляючи про те, що бої йдуть у “сірій зоні”, районах, що є спірними, тощо.

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“Російські джерела, ймовірно, називають просування українських сил через російську оборону захопленням “сірих зон”, щоб применшити українські здобутки та не повідомляти про українські війська, які проривають лінії оборони. Українські сили звільнили кілька міст, але заяви про український “прорив” наразі передчасні”, – проте відзначили аналітики.

При цьому росіяни вже змушені були перекидати до активних ділянок фронту резерви з Херсонського напрямку. В ISW зазначили, що саме необхідністю “зменшити оборонні рубежі” на Херсонщині можна пояснити підрив росіянами Каховської ГЕС. При цьому, на думку аналітиків, якщо ЗСУ все-таки зважаться та зможуть форсувати Дніпро, захищати окуповану територію силами, що залишилися, загарбникам буде вкрай складно.