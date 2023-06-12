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Генштаб повідомив про великі втрати ворога та авіаудари по Харківщині

Події 07:07   12.06.2023
Оксана Горун
Генштаб повідомив про великі втрати ворога та авіаудари по Харківщині

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 червня поінформував, що армія РФ зазнає значних втрат на Бахмутському напрямку, обороняється – на Запорізькому та Херсонському. На Харківщині – продовжує обстріли та авіаудари.

Противник завдав авіаційних ударів по населеному пункту Колонтаїв Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка і Берестове”, – перерахували у зведенні Генштабу.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала одного ракетного та 36 авіаційних ударів, а також – 38 обстрілів з РСЗВ. Основні зусилля противника зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там минулої доби сталося 25 бойових зіткнень.

Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених“, – зазначили в Генштабі.

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Окрім боїв на Донбасі, противник змушений оборонятися на Запорізькому та Херсонському напрямках. Удари по окупантах продовжують завдавати українська авіація та артилерія.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога“, – повідомили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 07:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 червня поінформував, що армія РФ зазнає значних втрат на Бахмутському напрямку, обороняється – на Запорізькому та Херсонському. На Харківщині – продовжує обстріли та авіаудари".