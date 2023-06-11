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Росіяни з РСЗВ обстріляли Циркуни під Харковом – Синєгубов

Події 16:46   11.06.2023
Оксана Якушко
Росіяни з РСЗВ обстріляли Циркуни під Харковом – Синєгубов

Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо, касетними боєприпасами. Профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 16:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".