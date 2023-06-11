Уночі трьома БПЛА Shahed рф вдарила по підприємству на Харківщині – Синєгубов
Магістральний аміакопровід у Куп’янському районі ворог двічі обстрілював за добу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби ворог гатив по населеним пунктам Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
«Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Виникла пожежа», – розповів Синєгубов.
3 приватні житлові будинки та господарчі споруди пошкоджено внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району. Без постраждалих. У селі Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.
Магістральний аміакопровід в Куп’янському районі ворог двічі обстрілював за добу, але витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 08:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Магістральний аміакопровід у Куп’янському районі ворог двічі обстрілював за добу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".