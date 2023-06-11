Уночі трьома БПЛА Shahed рф вдарила по підприємству на Харківщині – Синєгубов

Магістральний аміакопровід у Куп’янському районі ворог двічі обстрілював за добу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог гатив по населеним пунктам Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

«Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Виникла пожежа», – розповів Синєгубов.

3 приватні житлові будинки та господарчі споруди пошкоджено внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району. Без постраждалих. У селі Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.

Магістральний аміакопровід в Куп’янському районі ворог двічі обстрілював за добу, але витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.