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«Кордон тримається надійно» – ХОВА про спроби проникнення ДРГ на Харківщину

Суспільство 13:13   16.06.2023
Вікторія Яковенко
«Кордон тримається надійно» – ХОВА про спроби проникнення ДРГ на Харківщину

Останнім часом ворог щодобово залучає свої ДРГ та намагається влучити по аміакопроводу на Харківщині.

Про обстановку в регіоні в етері нацмарафону розповів заступник голови ХОВА Євген Іванов.

«Ворог дійсно щодобово останнім часом намагається влучити в аміакопровід та залучає диверсійні групи, які не можуть перетнути кордон, вони знешкоджуються нашими військами прямо біля кордону. Ситуація вздовж кордону контрольована. Жодного сантиметра території Харківщині не поступилося. Кордон тримається надійно, ніякі групи не проходять», – уточнив Іванов.

Він також розповів, що більше влучань по аміакопроводу в Куп’янському районі немає. Викидів аміаку в повітрі не зафіксовано.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 13:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останнім часом ворог щодобово залучає свої ДРГ та намагається влучити по аміакопроводу на Харківщині.".