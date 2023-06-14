Росіяни знову хотіли влучити в аміакопровід на Куп’янщині – Синєгубов

Окупанти вчергове цілилися в аміакопровід поблизу Масютівки на Харківщині, який вже двічі обстрілювали.

Про це 14 червня «Суспільне Харків» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«За сьогодні було обстріляно Золочівську громаду. По Куп’янському району ворог знову намагався прицільно зруйнувати аміакопровід біля Масютівки. Експерти провели дослідження. Витоку аміаку не зафіксовано», – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, російські терористи двічі обстрілювали аміакопровід у Куп’янському районі.