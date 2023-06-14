Россияне снова хотели попасть в аммиакопровод на Купянщине — Синегубов
Оккупанты в очередной раз целились в аммиакопровод вблизи Масютовки на Харьковщине, который уже дважды обстреливали.
Об этом 14 июня «Суспільне Харків» сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«За сегодня была обстреляна Золочевская громада. По Купянскому району враг снова пытался прицельно разрушить аммиакопровод возле Масютовки. Эксперты провели исследование. Утечка аммиака не зафиксирована», — отметил глава ХОВА.
Напомним, российские террористы дважды обстреливали аммиакопровод в Купянском районе.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты в очередной раз целились в аммиакопровод вблизи Масютовки на Харьковщине, который уже дважды обстреливали. ".