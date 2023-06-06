Военные РФ повторно обстреляли аммиакопровод на Купянщине — Синегубов

Российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Зафиксировано всего шесть «прилетов» в район насосной станции возле села Масютовка. По состоянию на сейчас аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая», — пишет Синегубов.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. Утечка произошла на участке протяженностью 2,3 километра. Сегодня в эфире нацмарафона Синегубов говорил, что не исключает повторных ударов по аммиакопроводу.