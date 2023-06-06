Военные РФ повторно обстреляли аммиакопровод на Купянщине — Синегубов
Российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Зафиксировано всего шесть «прилетов» в район насосной станции возле села Масютовка. По состоянию на сейчас аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая», — пишет Синегубов.
Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. Утечка произошла на участке протяженностью 2,3 километра. Сегодня в эфире нацмарафона Синегубов говорил, что не исключает повторных ударов по аммиакопроводу.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Военные РФ повторно обстреляли аммиакопровод на Купянщине — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".