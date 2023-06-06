Из аммиакопровода на Харьковщине была утечка на участке в 2,3 км – Синегубов
В момент удара аммиакопровод в Харьковской области был перекрыт, в трубе были технологические остатки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Около 21:00 в с. Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода.
«В момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе были технологические остатки. От попадания сработала запорная аварийная арматура, утечка аммиака произошла на участке протяженностью 2,3 км. Дополнительной утечки аммиака из смежных секций нет», – рассказал Синегубов.
По состоянию на данный момент по пригороду Купянска и близлежащим селам аммиака в воздухе не зафиксировано. Около Масютовки концентрация аммиака не превышает предельно допустимую норму. Наблюдения продолжаются. Нацполиция и ГСЧС информируют население о действиях в случае превышения концентрации аммиака в воздухе.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 10:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В момент удара аммиакопровод в Харьковской области был перекрыт, в трубе были технологические остатки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".