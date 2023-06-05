Трубопровод с аммиаком повредили военные рф на Харьковщине – Синегубов

В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В области развернули Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы. Обо всех деталях будем сообщать позже», — рассказал Синегубов.