Трубопровод с аммиаком повредили военные рф на Харьковщине – Синегубов
Danger Ammonia Symbol Sign On White Background
В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В области развернули Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы. Обо всех деталях будем сообщать позже», — рассказал Синегубов.
Читайте также: Хотят перехватить инициативу – Череватый об атаках РФ под Купянском и Лиманом
Новости по теме:
Вы читали новость: «Трубопровод с аммиаком повредили военные рф на Харьковщине – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 21:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".