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Трубопровод с аммиаком повредили военные рф на Харьковщине – Синегубов

Происшествия 21:53   05.06.2023
Оксана Якушко
Трубопровод с аммиаком повредили военные рф на Харьковщине – Синегубов Danger Ammonia Symbol Sign On White Background

В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В области развернули Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы. Обо всех деталях будем сообщать позже», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 21:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".