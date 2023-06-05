Трубопровід з аміаком пошкодили військові рф на Харківщині – Синєгубов
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Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. В області розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 21:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".