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Трубопровід з аміаком пошкодили військові рф на Харківщині – Синєгубов

Події 21:53   05.06.2023
Оксана Якушко
Трубопровід з аміаком пошкодили військові рф на Харківщині – Синєгубов Danger Ammonia Symbol Sign On White Background

Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. В області розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 21:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".