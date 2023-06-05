Трубопровід з аміаком пошкодили військові рф на Харківщині – Синєгубов

Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. В області розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом», – розповів Синєгубов.