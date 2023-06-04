Хочуть перехопити ініціативу – Череватий про події під Куп’янськом і Лиманом

Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів. За добу російські окупанти відкривали там вогонь 601 раз і завдали 11 авіаударів. Також сталося 6 бойових зіткнень.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він розповів, що українські захисники знищили 54 окупанти, ще 89 отримали поранення або були взяті в полон. Підбито три ворожі танки, дві БМП, САУ “Акація”, РСЗВ “Град”, два міномети, два безпілотники та станцію візуального спостереження “Муром-М”.

“Безперечно, вони хочуть перехопити ініціативу. Вони ведуть атакуючі наступальні дії з метою розвинути успіх та продовжити рух з окупації наших Донецької та Луганської областей. Усі ці місяці й останні тижні в тому числі цей напрямок жорстко контролюється нашим командуванням. Усі їхні атаки в абсолютній більшості після нашого вогневого ураження, а за необхідності й наших контратакуючих дій, вони припиняються. Наслідок один – втрати ворога в живій силі та техніці”, – сказав Череватий.

Він також зазначив, що інтенсивність ударів приблизно однакова, але може змінюватись в залежності від погодних умов, ротаційних заходів, наявності боєприпасів.