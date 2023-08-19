Хто наступає під Куп’янськом: у ЗСУ повідомили про склад військ ворога
“Збірна солянка” – від десантників до загонів ув’язнених – атакує позиції Сил оборони під Куп’янськом. Підрозділи РФ зазнають втрат, тому постійно перегруповуються та доукомплектовуються.
Про склад війська “освободителей”, яким росіяни розраховують пробити оборону ЗСУ, в етері нацмарафону розповів заступник командувача Східного угрупування військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.
“Хто там сконцентрований? Це як регулярні війська – повітряно-десантні підрозділи. Але потужно укомплектовані все ж таки за рахунок мобілізованих, тому що вони несли великі втрати. Піхотні підрозділи й танкові, але їм не вистачає регулярних військ, тому вони використовують бойовий армійський резерв, територіальні війська – це слабо підготовлена легка піхота, набрана під тиском губернаторів у їхніх регіонах. Але й цього не вистачає, тому використовуються роти “Шторм- Z“, набрані з ув’язнених – така погана репліка на теж поганий “Вагнер“, а також невеликі ПВК на зразок “Редут“, “Ветеран“ та інші“, – навів інформацію про противника Череватий.
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Він зазначив, що ворог зазнає потужних втрат на Куп’янському напрямку, і війська змушені постійно перегрупуватися та проводити ротацію.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 20:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Збірна солянка” – від десантників до загонів ув’язнених – атакує позиції Сил оборони під Куп’янськом. Підрозділи РФ зазнають втрат, тому постійно перегруповуються та доукомплектовуються".