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Кто наступает под Купянском: в ВСУ сообщили о составе войск врага

Происшествия 20:07   19.08.2023
Оксана Горун
Кто наступает под Купянском: в ВСУ сообщили о составе войск врага

«Сборная солянка» — от десантников до отрядов заключенных — атакует позиции Сил обороны под Купянском. Подразделения РФ несут потери, поэтому постоянно перегруппировываются и доукомплектовываются.

О составе «войска «освободителей», которым россияне рассчитывают пробить оборону ВСУ, в эфире нацмарафона рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

«Кто там сконцентрирован? Это как регулярные войска – воздушно-десантные подразделения. Но мощно укомплектованные все же за счет мобилизованных, потому что они несли большие потери. Пехотные подразделения и танковые. Но им не хватает регулярных войск, поэтому они используют боевой армейский резерв, территориальные войска – это слабо подготовленная легкая пехота, набранная под давлением губернаторов в их регионах. Но и этого не хватает, поэтому используются роты «Шторм-Z», набранные из заключенных – такая плохая реплика на тоже плохой «Вагнер». А также небольшие ЧВК вроде «Редут», «Ветеран» и другие», — привел информацию о противнике Череватый.

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Он отметил, что враг несет мощные потери на Купянском направлении, и войска вынуждены постоянно перегруппироваться и проводить ротацию.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 20:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Сборная солянка» — от десантников до отрядов заключенных — атакует позиции Сил обороны под Купянском. Подразделения РФ несут потери, поэтому постоянно перегруппировываются и доукомплектовываются".