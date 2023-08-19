Кто наступает под Купянском: в ВСУ сообщили о составе войск врага
«Сборная солянка» — от десантников до отрядов заключенных — атакует позиции Сил обороны под Купянском. Подразделения РФ несут потери, поэтому постоянно перегруппировываются и доукомплектовываются.
О составе «войска «освободителей», которым россияне рассчитывают пробить оборону ВСУ, в эфире нацмарафона рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.
«Кто там сконцентрирован? Это как регулярные войска – воздушно-десантные подразделения. Но мощно укомплектованные все же за счет мобилизованных, потому что они несли большие потери. Пехотные подразделения и танковые. Но им не хватает регулярных войск, поэтому они используют боевой армейский резерв, территориальные войска – это слабо подготовленная легкая пехота, набранная под давлением губернаторов в их регионах. Но и этого не хватает, поэтому используются роты «Шторм-Z», набранные из заключенных – такая плохая реплика на тоже плохой «Вагнер». А также небольшие ЧВК вроде «Редут», «Ветеран» и другие», — привел информацию о противнике Череватый.
Читайте также: В ВСУ сообщили о пяти атаках врага на Харьковщине
Он отметил, что враг несет мощные потери на Купянском направлении, и войска вынуждены постоянно перегруппироваться и проводить ротацию.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Кто наступает под Купянском: в ВСУ сообщили о составе войск врага»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 20:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Сборная солянка» — от десантников до отрядов заключенных — атакует позиции Сил обороны под Купянском. Подразделения РФ несут потери, поэтому постоянно перегруппировываются и доукомплектовываются".