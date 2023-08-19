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В ВСУ сообщили о пяти атаках врага на Харьковщине

Происшествия 09:53   19.08.2023
Оксана Горун
В ВСУ сообщили о пяти атаках врага на Харьковщине Фото: скрин

Армия РФ идет в бой в районе Синьковки и Ивановки Купянского района. Подробности о событиях рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

«Враг концентрирует сейчас главные свои наступательные возможности на этом (Купянском — Ред.) направлении. Массово использует артиллерию и авиацию. За эти сутки 603 раза обстреливал наши позиции из всех видов артиллерии – как ствольной, так и реактивной. Совершил восемь авианалетов штурмовой авиации. Также произошло пять атак на Синьковку и Ивановку Купянского района», — отметил Череватый в эфире нацмарафона.

Он сообщил, что оккупанты в атаках на Купянском направлении несут существенные потери.

«Во время отражения атак 36 оккупантов уничтожены, 57 получили ранения, пять попали в плен. Также уничтожены два танка Т-72, ​​три БМП, БТР-80, две боевые ремонтно-эвакуационные машины, одна гаубица «Мста-Б», два миномета, беспилотник, три полевых склада боеприпасов и два вражеских блиндажа», — перечислил Череватый.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 09:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ идет в бой в районе Синьковки и Ивановки Купянского района. Подробности о событиях рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый".