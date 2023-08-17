На Купянском направлении враг кинул в бой устаревшую технику — Череватый
Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что за сутки враг пытался дважды наступать в районе Синьковки и совершил 17 авианалетов.
«Если говорить о Лимано-Купянском направлении, за эти сутки враг дважды в районе Синьковки пытался атаковать наши позиции, активно использует штурмовую авиацию — 17 авианалетов совершил. 404 раза нанес удары разными типами артиллерии — от минометов до РСЗО», — сказал Череватый в эфире нацмарафона.
Он отметил, что во время отражения вражеских атак Силы обороны ликвидировали 41 оккупанта. Еще 109 получили ранения. Кроме того, есть уничтоженная вражеская техника.
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«Уничтожен вражеский танк Т-72, четыре БМП-1. Что характерно, мы видим, что на этом направлении враг применяет много устаревшей техники. БМП-1 – это старая техника, которая до войны была снята у врага с вооружения. Также боевая машина десанта, гаубица «Мста-Б», беспилотный летательный аппарат и два баражирующих припаса типа «Ланцет». Также три боевых склада боеприпасов и восемь грузовиков», — перечислил представитель ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что за сутки враг пытался дважды наступать в районе Синьковки и совершил 17 авианалетов".