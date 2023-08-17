На Куп’янському напрямку ворог кинув у бій застарілу техніку

Заступник командувача Східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий повідомив, що за добу ворог намагався двічі наступати в районі Синьківки та здійснив 17 авіанальотів.

“Якщо говорити про Лимано-Куп’янський напрямок, за цю добу ворог двічі в районі Синьківки намагався атакувати наші позиції, активно використовує штурмову авіацію – 17 авіанальотів здійснив. 404 рази завдав ударів різними типами артилерії – від мінометів до РСЗВ”, – сказав Череватий в етері нацмарафону.

Він зазначив, що під час відбиття ворожих атак Сили оборони ліквідували 41 окупанта. Ще 109 дістали поранення. Крім того, є знищена ворожа техніка.

“Знищений ворожий танк Т-72, чотири БМП-1. Що характерно, ми бачимо, що на цьому напрямку ворог застосовує багато застарілої техніки. БМП-1 – це стара техніка, яка до війни була знята у ворога з озброєння. Також бойова машина десанту, гаубиця “Мста-Б”, безпілотний літальний апарат і два баражуючі припаси типу “Ланцет”, також три бойові склади боєприпасів та вісім вантажівок“, – перерахував представник ЗСУ.