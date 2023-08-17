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ISW – про ситуацію під Куп’янськом: підтвердженого просування РФ немає

Події 08:22   17.08.2023
Оксана Горун
ISW – про ситуацію під Куп’янськом: підтвердженого просування РФ немає

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що, попри заяви окремих російських пропагандистів, даних про будь-яке просування окупантів під Куп’янськом, які були б підтверджені геолокацією, за минулу добу немає.

“Російські війська 16 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Сватове, але підтверджених просувань не здійснили. Російські військові блогери стверджували, що російські війська просувалися в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) з півночі, хоча візуального підтвердження цьому ISW не спостерігав. За повідомленням Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні операції на південний схід від н. п. Вільшана (15 км на північний схід від Куп’янська), поблизу н. п. Синьківка та на схід від н. п. Петропавлівка (7 км на схід від Куп’янська)”, – поінформували в ISW.

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Нагадаємо, український військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець 16 серпня повідомив, що армія РФ знову активізувалася поблизу селища Борова. На думку аналітика, таким чином ворог хоче зберегти “свій плацдарм” на річці Чорний Жеребець.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що, попри заяви окремих російських пропагандистів, даних про будь-яке просування окупантів під Куп’янськом, які були б підтверджені геолокацією, за минулу добу немає".