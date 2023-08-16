Ворог знову активізувався поблизу Борової – Машовець про Куп’янський напрямок

Армія РФ перенесла свої головні зусилля на Куп’янський напрямок, військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець повідомив, як зараз діє ворог на цій ділянці фронту.

Машовець зазначив, що останні кілька діб окупанти знову активізувалися поблизу селища Борова. На його думку, таким чином ворог хоче зберегти «свій плацдарм» на річці Чорний Жеребець.

«Поповнені передові підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади противника зробили спробу в районі с. Сергіївка знову відтіснити підрозділи ЗСУ у південно-західному напрямку. Одночасно підрозділи 21-го омсбр противника, діючи з рубежу с. Ковалівка – с. Кармазинівка, також спробували пробитися до ставків у районі с. Острівське. На обох ділянках противнику вдалося просунутися на відстань в 1 -1.2 км, але досягти поставленої мети не вдалося. У свою чергу, передові підрозділи ЗСУ, в районі с. Новоєгорівка контратакували противника і змогли витіснити його, принаймні із західної частини», – пише Мащовець.

Оглядач припускає, що найближчим часом ворог відновить активні наступальні дії в районі с. Стельмахівка, а також спробує на кордоні поблизу с. Коломийчиха – с. Джерельне вийти на рубіж с. М’ясожарівка – с. Андріївка.

«У контексті моєї думки про те, що противник переніс свої головні зусилля на Куп’янський напрямок, таке прагнення командування противника «діяти максимально широко», швидше за все, зумовлене його спробою розтягнути резерви українського командування по всій ширині смуги дії ГВ «Захід» і навіть частково ГВ «Центр» і не дати йому їх застосувати концентровано. Але насправді такий прийом носить «гострий» характер. Тому що в такому випадку прагнення командування противника наступати «одразу скрізь» просто «виключає» його можливість сконцентрувати свої сили та кошти на якомусь одному напрямку», – зазначив Машовець.