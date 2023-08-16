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«Враг снова активизировался вблизи Боровой» — Машовец о Купянском направлении

Общество 13:45   16.08.2023
Виктория Яковенко
«Враг снова активизировался вблизи Боровой» — Машовец о Купянском направлении

Армия РФ перенесла свои главные усилия на Купянское направление, военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил, как сейчас действует враг на этом участке фронта.

Машовец отметил, что последние несколько суток оккупанты снова активизировались вблизи поселка Боровая. По его мнению, таким образом враг хочет сохранить «свой плацдарм» на реке Черный Жеребец.

«Пополненные передовые подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады противника предприняли попытку в районе с. Сергеевка снова оттеснит подразделения ВСУ в юго-западном направлении. Одновременно, подразделения 21-й омсбр противника, действуя из рубежа с. Ковалевка — с. Кармазиновка, также попытались пробиться к прудам в районе с. Островское. На обоих участках противнику удалось продвинуться на расстояние в 1 –1.2 км, но достичь поставленной цели не удалось. В свою очередь, передовые подразделения ВСУ, в районе с. Новоегоровка контратаковали противника и смогли вытеснить его, по крайней мере, из западной части», — пишет Мащевец.

Обозреватель предполагает, что в ближайшее время враг возобновит активные наступательные действия в районе с. Стельмаховка, а также попробует на границе у с. Коломыйчиха – с. Родниковое выйти на рубеж с. Мясожаровка – с. Андреевка.

«В контексте моего мнения о том, что противник перенес свои главные усилия на Купянское направление, такое стремление командования противника «действовать максимально широко», скорее всего, обусловлено его попыткой растянуть резервы украинского командования по всей ширине полосы действия ГВ «Запад» а также частично ГВ «Центр» и не дать ему их применить концентрированно. Но на самом деле такой прием носит «обоюдоострый» характер. Потому что в таком случае стремление командования противника наступать «сразу везде» просто «исключает» его возможность сконцентрировать свои силы и средства на каком-то одном направлении», — отметил Машовец.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 13:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ перенесла свои главные усилия на Купянское направление, военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил, как сейчас действует враг на этом участке фронта.".