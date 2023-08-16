В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий заявил, что действия РФ под Купянском не носят стратегического характера.

«Купянское направление остается одним из мест, где россияне не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать. Успеха здесь у московитов нет, но кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начатой им войны», — отметили в telegram ГУР.

Разведчики сослались на комментарий, который дал Скибицкий изданию Financial Times.

Так, по его словам, после полуторагодичной широкомасштабной агрессии Москва все еще пытается достичь задачи-минимум – выйти на административные границы Донецкой области. Но нынешние действия армии РФ на фронте лишены признаков стратегии.

«Операции, которые осуществляет россия, не носят стратегический военный характер, это лишь локализированные нападения», — отметил Вадим Скибицкий.