Купянск — последний шанс для оккупантов — Коваленко
Российское командование, похоже, решило из Купянска сделать второй Бахмут. Во-первых, им нужна хоть какая-то видимость движения вперед. Во-вторых, они пытаются оттянуть ресурсы СОУ с юга на Восток, дабы уменьшилось давление на их трещащую по швам оборону. А потому — Купянск последний шанс.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 12:08;
Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российское командование, похоже, решило из Купянска сделать второй Бахмут. Во-первых, им нужна хоть какая-то видимость движения вперед. Во-вторых, они пытаются…".