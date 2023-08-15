Купянск — последний шанс для оккупантов — Коваленко

Российское командование, похоже, решило из Купянска сделать второй Бахмут. Во-первых, им нужна хоть какая-то видимость движения вперед. Во-вторых, они пытаются оттянуть ресурсы СОУ с юга на Восток, дабы уменьшилось давление на их трещащую по швам оборону. А потому — Купянск последний шанс.