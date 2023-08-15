«Купянск – последний шанс»: цели и потенциал РФ на Харьковщине — обозреватель
Россияне, вероятно, решили из города Купянск «сделать второй Бахмут», считает военный обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.
По его словам, такое решение «очевидно», потому что двигаться в сторону Купянска оккупанты начали после провала вблизи Лимана и Боровой.
«Русское командование, похоже, решило из Купянска сделать второй Бахмут. Во-первых, им нужна хоть какая-то видимость движения вперед. Во-вторых, они пытаются оттянуть ресурсы СОУ с Юга на Восток, чтобы уменьшилось давление на трещавшую по швам оборону. А потому – Купянск – последний шанс. С прошлой недели наблюдаю, как российская пропаганда убеждает своих потребителей информационного фаст-фуда о том, что «что там до того Купянска, какие-то 7 км! Захватим его и на Харьков пойдем! Напомню, что до Бахмута у них тоже было по некоторым направлениям 7 км, а результат», — отметил Коваленко.
Он также напомнил, что пока РФ «наступала» на Бахмут, украинские защитники освободили правобережье Херсонщины и большую часть Харьковщины. Поэтому, предполагает Коваленко, Купянск, как и Бахмут, может стать «ловушкой» для россиян.
«Но есть нюанс. Группы войск, сосредоточенные у оккупантов по линии Р-66 (Кременная-Сватово-Троицкое), по своей комплектации могут успешно держать оборону, но наступательный потенциал у них ограничен. И вот, оборонного типа группировка идет в суицидальное наступление… Фактически, российское командование своими «гениальными» решениями делают то, что пришлось бы делать в ближайшем будущем СОУ, стачивают и обескровливают свою группировку в Луганской области ради очередной эфемерной фетиш цели, которой будут заполнять эфиры скабеевой и соловьева», — написал Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне, вероятно, решили из города Купянск «сделать второй Бахмут», считает военный обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.".