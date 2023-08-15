“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач

Росіяни, ймовірно, вирішили із міста Куп’янськ «зробити другий Бахмут», так вважає військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.

За його словами таке рішення «очевидне», бо рухатися у бік Куп’янська окупанти почали після провалу поблизу Лимана та Борової.

«Російське командування, схоже, вирішило із Куп’янська зробити другий Бахмут. По-перше, їм потрібна бодай якась видимість руху вперед. По-друге, вони намагаються відтягнути ресурси СОУ з Півдня на Схід, щоб зменшився тиск на оборону, яка тріщала по швах. А тому – Куп’янськ останній шанс. З минулого тижня спостерігаю, як російська пропаганда переконує своїх споживачів інформаційного фаст-фуду про те, що «що там до того Куп’янська, якісь 7 км! Захопимо його і на Харків підемо! Нагадаю, що до Бахмута вони теж мали за деякими напрямками 7 км, а результат», – зазначив Коваленко.

Він також нагадав, що поки РФ «наступала» на Бахмут, українські захисники звільнили правобережжя Херсонщини та велику частину Харківщини. Тож, припускає Коваленко, Куп’янськ як і Бахмут може стати «пасткою» для росіян.

«Але є нюанс. Групи військ, зосереджені в окупантів по лінії Р-66 (Кремінна-Сватово-Троїцьке), за своєю комплектацією можуть успішно тримати оборону, але наступальний потенціал у них обмежений. І ось, оборонного типу угруповання йде у суїцидальний наступ…Фактично, російське командування своїми «геніальними» рішеннями роблять те, що довелося б робити в найближчому майбутньому СОУ, сточують і знекровлюють своє угруповання в Луганській області заради чергової ефемерної фетиш мети, якою заповнюватимуть ефіри скабеєвої та соловйова», – написав Коваленко.