Машовець назвав два напрямки на півдні, де ситуація для ворога погіршується

У районі Роботиного ЗСУ “вбили клин” в оборону ворога, в районі Старомайорського справа може дійти до оточення окупантів. Про ситуацію на головному фронті українського контрнаступу повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Ситуація на Токмацькому напрямку продовжує погіршуватися для противника, – зазначив Машовець в огляді 15 серпня. – Свій тактичний “клин”, який вони вбили в оборону противника між с. Роботине та с. Вербове, передові підрозділи ЗСУ зуміли розширити вже до 5 км фронту та продовжують просуватися із північно-західного боку вже на “траверс” власне с. Вербове”.

У самому селі Роботине, за даними Машовця, тривають ближні бої, й територія вважається “сірою” – тобто спірною.

“Але, якщо спробувати оцінити ситуацію тверезо та трохи ширше, то становище противника особливо зручним не назвеш… Українські війська вже, по суті, обійшли с. Роботине зі сходу, щобільше – висоти, розташовані на північний схід від села, які вони (ЗСУ – ред.) контролюють, роблять усі спроби противника його утримати… практично марними”, – вважає військовий оглядач.

Проте, командування окупантів, схоже, вважає інакше. Росіяни не відступають, а у Вербовому готуються до завзятої оборони. Що навряд чи допоможе їм, на думку Машовця.

“Як на мене, питання з с. Роботине протягом цього та може наступного тижня може бути вирішене… Принаймні, у мене є певна інформація, яка говорить саме за це… Я, звичайно, не зможу її оприлюднити. Проте можу з цього приводу зазначити, що її характер не допускає двозначного розуміння цього речення”, — написав оглядач.

Також далеко не райдужно для окупантів складається ситуація на Бердянському напрямку.

“Після відходу з с. Урожайне передові підрозділи 60-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) і 247-го десантно-штурмового полку (дшп) противника закріпилися за закрутом р. Мокрі Яли на північній околиці с. Завітне Бажання… Зліва від цієї позиції, очевидно, підрозділи 136-ї омсбр противника, що добу тому невдало контратакували позиції передових підрозділів ЗСУ на південний захід від с. Старомайорське, явно готуються повторити свої контратакувальні екзерсиси… Причиною такої самогубної наполегливості російських військ, причому саме на цій ділянці, є спроба втриматися на північ від рубежу с. Приютне – с. Старомайорське”, – описав ситуацію аналітик “Інформаційного спротиву”.

При цьому на цьому напрямку ЗСУ, за інформацією Машовця, не лише звільнили Старомайорське, а й обійшли з півночі Приютне.

“Таким чином, стало зрозуміло, що якщо передові підрозділи ЗСУ продовжать, наприклад, просуватися у напрямку с. Володине (навіть, не звільнивши с. Приютне, а просто обійшовши його з півночі), а також продовжать просуватися від с. Старомайорське у південно-західному напрямку… то все шобло, яке продовжує ще вештатися трохи південніше с. Рівнопіль, може виявитися не тільки у двозначному становищі, а й взагалі – у фатальному для себе… Чесно кажучи, я поки не бачу, як російське командування може виплутатися з цього положення”, – зазначив Машовець.

На його думку, і тут командування противника не розглядає для себе можливості відведення військ. Таку впертість експерт назвав “грою в орлянку” власним особовим складом”.

Попри позитивні тенденції на півдні, Машовець все ж таки зазначив, що на тактичному рівні ситуація там виглядає досить складно для Сил оборони. По-перше, тому що армія РФ тримає в тилу резерви – практично незалучену 35-у ОВА, а також підтягує у смугу групи військ “Схід” окремі підрозділи (десантно-штурмові, піхотні та танкові) ГВ “Дніпро”. Друга перевага противника – у повітрі.

“Перевага противника у повітряному компоненті на цих напрямках також вже стає СУТТЄВИМ фактором, який впливає на розвиток усієї ситуації в Південній операційній зоні”, – вважає Машовець.

На його думку, зараз противник готується до різних варіантів розвитку подій на півдні – у тому числі прориву ЗСУ головного рубежу оборони.