Машовец назвал два направления на юге, где ситуация для противника ухудшается

В районе Работино ВСУ «вбили клин» в оборону врага, в районе Старомайорского дело может дойти до окружения оккупантов. О ситуации на главном фронте украинского контрнаступления сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Ситуация на Токмакском направлении продолжает ухудшаться для противника, — отметил Машовец в обзоре 15 августа. — Свой тактический «клин», который они вбили в оборону противника между с. Работино и с. Вербовое, передовые подразделения ВСУ сумели расширить уже до 5 км по фронту и продолжают продвигаться с северо-западной стороны уже на «траверс» собственно с. Вербовое».

В самом селе Работино, по данным Машовца продолжаются ближние бои, и территория считается «серой» — то есть спорной.

«Но, если попытаться оценить ситуацию трезво и немного шире, то положение противника особенно удобным не назовешь… Украинские войска уже, по сути, обошли с. Работино с востока, более того — высоты, расположенные северо-восточнее села, которые они контролируют, делают все попытки противника его удержать… практически бесполезными», — считает военный обозреватель.

Однако командование оккупантов, похоже, считает иначе. Россияне не отступают, а в Вербовом готовятся к упорной обороне. Что вряд ли им поможет, по мнению Машовца.

«Как по мне, вопрос с с. Работино в течение этой и может на следующей неделе может быть решен… По крайней мере, у меня есть определенная информация, которая говорит именно за это… Я, конечно, не смогу ее обнародовать, однако могу по этому поводу отметить, что ее характер не допускает двусмысленного понимания этого предложения», — написал обозреватель.

Также далеко не радужно для оккупантов складывается ситуация на Бердянском направлении.

«После ухода из с. Урожайное передовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) и 247-го десантно-штурмового полка (дшп) противника закрепились по излучине р. Мокрые Ялы на северной окраине с. Заветное Желание… Слева этой позиции, очевидно, подразделения 136-й омсбр противника, сутки назад неудачно контратаковавшие позиции передовых подразделений ВСУ юго-западнее с. Старомайорское, явно готовятся повторить свои контратакующие экзерсисы… Причиной такой самоубийственной настойчивости российских войск, причем именно на этом участке, явно является попытка удержаться к северу от рубежа с. Приютное — с. Старомайорское», — описал ситуацию аналитик «Информационного сопротивления».

При этом на данном направлении ВСУ, по информации Машовца, не только освободили Старомайорское, но и обошли с севера Приютное.

«Таким образом, стало понятно, что если передовые подразделения ВСУ продолжат, например, продвигаться в направлении с. Володино (даже, не освободив с. Приютное, а просто обойдя его с севера), а также продолжат продвигаться от с. Старомайорское в юго-западном направлении… то все шобло, которое продолжает еще ошиваться чуть южнее с. Ровнополя, может оказаться не только в двузначном положении, но и вообще — в роковом для себя… Честно говоря, я пока не вижу, как российское командование может выпутаться из этого положения», — отметил Машовец.

По его мнению, и здесь командование противника не рассматривает для себя возможность отвода войск. Такое упрямство эксперт назвал «игрой в орлянку» собственным личным составом».

Несмотря на позитивные тенденции на юге, Машовец все же отметил, что на тактическом уровне ситуация там выглядит достаточно сложно для Сил обороны. Во-первых, потому что армия РФ держит в тылу резервы — практически незадействованную 35-ю ОВА, а также подтягивает в полосу группы войск»Восток» отдельные подразделения (десантно-штурмовые, пехотные и танковые) ГВ «Днепр». Второе преимущество противника — в воздухе.

«Преимущество противника в воздушном компоненте на этих направлениях также уже становится СУЩЕСТВЕННЫМ фактором, который влияет на развитие всей ситуации в Южной операционной зоне», — считает Машовец.

По его мнению, сейчас противник готовится к различным вариантам развития событий на юге — в том числе и прорыву ВСУ главного рубежа обороны.