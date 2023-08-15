ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)

Институт изучения войны (ISW) сообщил о наличии кадров с геолокацией, которые подтверждают некоторые успехи оккупантов на Купянском направлении.

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 августа, видно, что российские войска продвинулись в районе Орлянки (22 км к востоку от Купянска) и Николаевки (24 км к востоку от Купянска)», — сообщили аналитики ISW.

При этом россияне заявляют о гораздо больших своих успехах. Они уже официально приписали себе контроль над несколькими украинскими позициями в районе Ольшаны. Отдельные так называемые «военкоры» рапортовали о «занятии рубежа» от Синьковки до Петропавловки и том, что армия РФ — в семи километрах от Купянска. Впрочем, подтверждения подобных заявлений в Институте изучения войны не обнаружили.

«Бывший заместитель «министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР)» Виталий Киселев также утверждал, что российские войска находятся непосредственно на подступах к Купянску, но визуального подтверждения этим утверждениям ISW не наблюдал, — отметили в Институте изучения войны. — Киселев заявил, российские силы вряд ли смогут захватить Купянск в ближайшем будущем из-за состава украинских сил и подготовки к обороне в городе».

В Минобороны Украины тем временем сообщили, что ВСУ активно уничтожают мощности врага на Купянском направлении, и существенно ослабили наступательный потенциал РФ.