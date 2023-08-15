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ISW підтвердив просування військ РФ під Куп’янськом (мапа)

Події 08:58   15.08.2023
Оксана Горун
ISW підтвердив просування військ РФ під Куп’янськом (мапа)

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про наявність кадрів із геолокацією, які підтверджують деякі успіхи окупантів на Куп’янському напрямку.

“На кадрах з геолокацією, опублікованих 13 серпня, видно, що російські війська просунулися в районі Орлянки (22 км на схід від Куп’янська) та Миколаївки (24 км на схід від Куп’янська)”, – повідомили аналітики ISW.

При цьому росіяни заявляють про набагато більші свої успіхи. Вони вже офіційно приписали собі контроль над кількома українськими позиціями в районі Вільшани. Окремі так звані “військкори” рапортували про “зайняття рубежу” від Синьківки до Петропавлівки й те, що армія РФ – за сім кілометрів від Куп’янська. Втім, підтвердження таких заяв в Інституті вивчення війни не виявили.

“Колишній заступник “міністра внутрішніх справ Луганської Народної Республіки (ЛНР)” Віталій Кисельов також стверджував, що російські війська знаходяться безпосередньо на підступах до Куп’янська, але візуального підтвердження цим твердженням ISW не спостерігав, – зазначили в Інституті вивчення війни. – Кисельов заявив, російські сили навряд чи зможуть захопити Куп’янськ у найближчому майбутньому через склад українських сил та підготовку до оборони у місті”.

Читайте також:  Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку

У Міноборони України тим часом повідомили, що ЗСУ активно знищують потужності ворога на Куп’янському напрямку, і суттєво послабили наступальний потенціал РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про наявність кадрів із геолокацією, які підтверджують деякі успіхи окупантів на Куп’янському напрямку".