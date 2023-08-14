ЗСУ відчутно знищили потужності ворога на Куп’янському напрямку – Маляр
За минулий тиждень-півтора ЗСУ послабили наступальний потенціал окупантів на Куп’янському напрямку, а кількість обстрілів знизилася.
Про це повідомила в етері нацмарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“Минулий тиждень і кінець позаминулого тижня ворог активізувався саме на Куп’янському та Лиманському напрямку. І це була реакція ворога на наше успішне просування на Бахмутському напрямку – по південному флангу. Противнику важливо було відволікати наші сили на інших напрямках і ускладнювати ситуацію таким чином, щоб ми не могли концентрувати сили для наступу на Бахмутському напрямку. За ці вже півтора тижня такого наступу наші Збройні сили відчутно знищили потужності ворога й на Лиманському, і на Куп’янському напрямку”, – заявила Маляр.
Вона зазначила, що кількість обстрілів на цих напрямках минулого тижня знизилася. Однак це не говорить про те, що ворог відступив від своїх планів.
“Це говорить про те, що ми відчутно послабили його наступальний потенціал. Але вони збираються з силами, вони перегруповуються, підтягують нову техніку, нових людей, щоб пробувати наступати далі та ускладнювати ситуацію на цих напрямках далі”, – наголосила заступниця міністра оборони.
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Вона наголосила, що мета противника залишається незмінною: вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також повернути на Харківщині ті території, які вони втратили восени минулого року.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 09:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень-півтора ЗСУ послабили наступальний потенціал окупантів на Куп’янському напрямку, а кількість обстрілів знизилася".