Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку армія РФ дещо просунулась у районі Синьківки, але вимушено зупинилася. Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець спрогнозував, що чекає на загарбників далі.

Машовець зазначив, що на Куп’янському напрямку окупанти спробували “форсувати” наступ із півночі у бік Куп’янська.

“Десь дві доби тому, ввівши на ділянці своєї 25-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) додатково підрозділ 1427-го мотострілецького полку територіальних військ (мсп ТРВ), а саме 1843-й мотострілецький батальйон, а також правіше за цю смугу підрозділ 347-го мсп ТрВ, противник зумів просунутися приблизно на 1,5 км на схід від с. Синьківка. Але після завдання вогневого ураження по бойових порядках своїх передових підрозділів, що наступають, він був змушений зупинитися, упершись в опорні пункти ЗСУ на висотах на північний схід від села Петропавлівка”, – повідомив військовий оглядач.

За його інформацією, повторна спроба ворога атакувати з боку Первомайського закінчилася безрезультатно.

При цьому армія РФ продовжує посилювати свої підрозділи на Куп’янському напрямку. Проте склад військ тут дуже “специфічний”.

“Що впадає у вічі? Правильно… Дуже невисока кількість бойових броньованих машин (БМП\БТР\бронеавтомобілі), як на таку низку “мотострілецьких” формувань… До того ж їх основна кількість зосереджена в передових частинах і підрозділах ГВ “Захід”. Тому, на мою думку, використання терміна “мотострілецький” у багатьох випадках, щодо ГВ “Захід”, дещо “притягнуте за вуха”… У кращому випадку, мова може йти про вантажівки, а то й про “підручний” (реквізований) транспорт”… А куди, власне, поділися ББМ-ки, запитаєте ви? Усе просто: їх слід шукати на Півдні… Так би мовити, “у степах Приазов’я та Херсонщини”, – зазначив Машовець.

Якщо БМП та БТРи у ворога під Куп’янськом опинилися в дефіциті, то з артилерією – зовсім інша ситуація.

“Усі п’ять артилерійських “штатних” бригад угруповання “Захід” розгорнуті тут майже в повному складі (одна окружна “великої потужності” + три армійські та одна корпусна). Це крім власних артзасобів дивізій, бригад і полків, також розгорнутих на цьому напрямку. Тому нічого дивного в тому, що противник тут досить активно “користує” свою артилерію, він, очевидно, до цього готувався, як у плані “матеріальної частини”, так і в плані боєприпасів. Причому, наскільки я розумію, їх основні запаси противник тримає на власній суміжній території, безпосередньо в оперативному тилу військ, що діють на Куп’янському напрямку, оперує виключно розосередженими невеликими складами та пунктами поточного “задоволення”, щоб уникнути (або краще сказати, суттєво знизити) ймовірність їх знищення\ураження українськими високоточними засобами типу M142 HIMARS”, – поінформував оглядач.

Прогнозуючи подальший розвиток подій, Машовець наголосив: командування противника не відмовилося від плану вийти на найближчі підступи до Куп’янська – як мінімум до Куп’янська-Вузлового. Також продовжує проглядатись намір ворога діяти тут двома угрупованнями.

“Уже зараз це досить очевидно – одна (умовно “північна” група, що діє з півночі вздовж р. Оскіл) сформована з військ 6-ї ОВА, інша (умовно “південна”) зі складу 1-ї гв. ТА та 11-го АК діє з південно-східного напрямку, – пояснив Машовець.- Крім цього, слід мати на увазі й те, що противник на цьому напрямку поки не ввів у бій свої головні сили – 2-ю мсд, 4-у і 47-ю тд… У цьому сенсі можемо констатувати, що “пробують наступати лише окремі частини та підрозділи обох “ударних” угруповань”.

При цьому військовий оглядач зазначив, що опір окупантам на цьому напрямку чинять досвідчені частини Сил оборони.

“З українського боку тут розгорнута також ціла низка досить досвідчених і загартованих частин і з’єднань (звичайно, уточнювати, які саме і де саме, я не буду), але підкреслю… на противника тут не чекає “неспішна прогулянка з приємним сюрпризом наприкінці”. Швидше, навпаки”, – спрогнозував Машовець.