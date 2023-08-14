Що відбувається під Куп’янськом: ISW повідомив дані ЗСУ та російських джерел

Інститут вивчення війни (ISW) навів інформацію про бої під Куп’янськом минулої доби. Росіяни приписують собі успіхи, проте Генштаб ЗСУ не повідомляє про просування ворога.

“Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні наземні атаки на північний схід від н. п. Синьківка (9 км на північний схід від Куп’янська), на північ від н. п. Кислівка (20 км на південний схід від Куп’янська) та на південний схід від н. п. Андріївка (15 км на захід від Сватового)”, – зазначили аналітики ISW.

Російські офіційні джерела заявляли про наступ у районі Вільшани. Неофіційно ж так звані “військкори” та колаборанти продовжують повідомляти про успіхи окупантів – причому різні джерела виявляють ці “успіхи” на різних ділянках фронту.

“Колишній “міністр внутрішніх справ” “Луганської народної республіки (ЛНР)” Віталій Кисельов заявив, що російські війська наступають у невстановлених районах на лівому (східному) березі річки Оскіл і знаходяться не більше ніж за п’ять кілометрів від околиць Куп’янська в невстановлених районах”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також росіяни повідомляли про наступальні дії в районі Іванівки. Водночас самі загарбники сумніваються у перспективах свого наступу під Куп’янськом.

“Російський блогер заявив, що російські війська повільно просуваються на Куп’янському напрямку, але для прориву української оборони будуть потрібні підкріплення, яких російське командування не має для направлення на Куп’янський напрямок”, – повідомили в ISW.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни неодноразово зазначали, що мета окупантів під Куп’янськом – відвернути Сили оборони від контрнаступу на інших ділянках фронту. А заяви про успіхи, які озвучують пропагандисти окупантів, перебільшено.