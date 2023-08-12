«Пішло не за планом», – Машовець про наступ РФ на Куп’янському напрямку

Армія РФ, не досягнувши успіху, вирішила «змістити акценти» з Лимана на Куп’янськ, але і на цій ділянці фронту в окупантів «нічого не виходить», повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

При цьому Машовець зазначив, що на Куп’янський напрямок ворог стягує додаткові сили і засоби, а також активізується на низці ділянок. Однак, як пише військовий оглядач, «усе безрезультативно».

«Широко розрекламований роспропагандою наступ на Куп’янському напрямку, схоже, пішов не за планом. Схоже, що Герасимову знову доведеться особисто приїхати на фронт і знову роздавати «трендюлей» особовому складу. Інакше весь його геніальний план раптового для ЗСУ «виходу на річку Оскіл» накриється», – написав Машовець.